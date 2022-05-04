分析師：不應逢低買入 投資者避免買入WFH類股

Wedbush 分析師 Dan Ives 在最新報告中向投資人建議，即使居家工作 (WFH) 類股，包含 Zoom(ZM-US)、Docusign (DOCU-US) 等，如今已下跌超過 70%，仍應避免買入這類型的疫情受惠股。

Ives 表示，隨著市場進入避險模式，遭受重創的科技股將變得更加難以重振。目前並沒有跡象顯示如今的避險氛圍會很快消退，美國聯準會 (Fed) 將持續透過升息和縮表的方式，收緊貨幣政策，市場普遍預期 Fed 周三 (4 日) 將宣布上調利率 50 個基點 (2 碼)。

Ives：「今年科技股拋售的規模和速度超出預期，主因投資人對經濟衰退的擔憂以及 Fed 不再推動寬鬆政策。科技股腰斬，給多頭帶來巨大痛苦。」

Ives 指出，部分科技股已經從高點回落，這並不意味著投資人應該買入。他認為，包含 Netflix(NFLX-US)、Zoom、DocuSign 等 WFH 類股將會繼續承壓，特別是 Docusign 可能會看到面臨增長困難，但股價並未反映這一事實。

儘管看空 WFH 類股，但是 Ives 仍然對於網路安全以及雲端運算類股持正面看法。「作為數位化轉型的一部分，軟體、半導體、網路安全等類股仍有望走高。」Ives 說道。

Jefferies 分析師 Shan Darby 表示，現在還不到討論逢低買進 Meta、Netflix 和亞馬遜的時候，升息環境下他更偏好 MANG，即微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、輝達 (Nvidia)(NVDA-US)、Alphabet(GOOGL-US)。