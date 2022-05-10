〈台幣〉股匯大洗三溫暖 先貶後升放量收29.712元

台北股匯今 (10) 日大洗三溫暖，台股一度重挫逾 300 點，終場強勢翻紅，守住萬六大關，新台幣兌美元匯率午盤前貶近 1 角，摜破 29.8 元關卡，創逾 23 個月新低，隨後貶幅逐漸收斂，並轉為升值 2.1 分，以 29.712 元作收，終結連 2 日重貶的走勢，台北外匯市場成交值放大至 15.93 億美元。

美股歷經黑色星期一暴跌，那指和費半慘跌超過 4%，華爾街避險情緒升溫，帶動美元走強，美元指數一度衝破 104，10 年期美債殖利率更觸及 2018 年底以來新高。

新台幣兌美元已經連續重貶 2 個交易日，今天走勢呈現上沖下洗，早盤最低貶至 29.825 元，貶值 9.2 分，為 23 個月以來首見 29.8 字頭，但貶幅逐漸縮小，甚至升抵 29.68 元，升值 5.3 分，呈現先貶後升。新台幣匯率終場收在 29.712 元，升值 2.1 分，台北外匯市場成交值達 15.93 億美元。

台股今天早盤一度重摔逾 300 點，失守萬六，不過，電子族群強勢翻揚，尤其是 IC 設計、光電股吸引低接買盤進駐，航運也扮演撐盤要角，帶動加權指數跌勢收斂，終場翻紅小漲 12 點，收在 16061 點，外資持續賣超 16.12 億元，為連 3 賣，三大法人呈現土洋對作。

觀察主要貨幣兌美元表現，美元指數回跌 0.37%，日圓強彈 0.64%，歐元升值 0.43%，新加坡幣升 0.17%，新台幣升 0.07%，韓元則貶 0.19%，人民幣貶 0.07%。