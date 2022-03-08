上市櫃強制編制資安人力 薪資中位數達5.3萬元

虛擬貨幣與數位金融蓬勃發展，金管會已要求上市櫃公司在今、明兩年設置資安團隊，資安人才儼然成為當紅炸子雞。104 玩數據今 (8) 日公布調查，資安工作者 2021 年月薪中位數約 5.3 萬元，比 5 年前成長 12%，平均每月資安人才工作機會 1326 個，也比 5 年前成長 1.5 倍。

金管會已在去年底明訂台灣 50 指數成分公司或電銷平台收入占最近年度 80% 以上，須在今年底設置資安長及資安專責單位，上市櫃公司也要在明年底配置資安專責主管。

104 玩數據指出，資安人員只要夠高竿，會抓鬼、又防駭客，是不是資工資管系、有沒有工作經驗，並非企業徵才的首要條件，換句話說，只要具備資安能力或關鍵資安證照 (如 CEH、CISSP、CCNA)，一畢業就有機會成為當前最紅的資安工作者。調查顯示，44.5% 工作機會要求資訊工程相關科系，39.7% 要求資訊管理相關科系，但也有 44.5% 不限科系。

2022 年企業大缺工，在 104 人力銀行首頁輸入「資安」關鍵字查詢，已有 3890 筆職缺。觀察近 5 年趨勢，受到疫情推升數位化快速發展的影響，2020 年平均每個月的資安工作數突破 1000 大關，2021 年來到 1326 個，與 2017 年平均每月 539 個相比成長 1.5 倍。

由於企業需求增強及專業力高，2021 年資安工作者的月薪中位數 5.3 萬元，與 2017 年 4.7 萬元相比成長 12%，也比同期整體薪資成長 9% 高了 3 個百分點。

調查也顯示，最缺資安人員的三大產業為軟體網路 (占 55%)、金融業 (占 8%)、會計服務業 (占 6%)；最缺的三種人才是網路安全分析師 (占 28%)、網路管理工程師 (占 15%)、資安顧問 (占 11%)。

104 玩數據表示，軟體網路業以數位資訊為核心，對於資安要求最切身相關，人才缺口居產業之冠；金融業因數位金融浪潮，2021 年台灣人開立數位存款戶數為 1004 萬，與 2020 年相比成長 62%，數位金融快速發展，金融業需求居次。