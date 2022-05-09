華航Q1獲利創11年來單季次高 EPS 0.52元

華航 (2610-TW) 今 (9) 日公布第一季財報，單季稅後純益 30.72 億元，年增 401.39%，為 2011 年以來單季次高，僅次於上季，也創下同期新高紀錄，每股純益(EPS)0.52 元。

華航指出，第一季貨運收入年增超過 30%，反映海運缺櫃塞港情形未解，海轉空造成空運艙位需求持續熱絡，在此情況下，以 21 架全貨機發揮運輸時效穩定優勢，雖面臨國際油價飆升的挑戰，仍延續去年傳統旺季熱度加持。

客運方面，華航說明，由於第一季我國邊境管制措施尚未鬆綁，且受香港和中國封城影響，區域線載客班次較去年同期減少，惟第一季適逢春節返台需求大，中長程航線如澳洲、歐洲和美國班次增加，使第一季客運運量已較去年同期成長，整體客運收入高於去年同期。

華航第一季合併營收 372.33 億元，年增 33.8%，營業毛利 54.99 億元，年增 229.71%，毛利率 14.77%，年增 8.78 個百分點，營業利益 36.26 億元，年增 872.85%，營益率 9.74%，年增 11.43 個百分點，稅後純益 30.72 億元，年增 401.39%，每股純益 0.52 元。

進入第二季後，華航指出，隨著新機 A321neo 客機投入營運，並因應各國疫情發展、邊境管制和檢疫政策調整，正積極布局客運市場，6 月起持續增加載客航班服務，區域航線尤以東北亞、東南亞航線增班最多，長程航線也增加歐美航班布署。

華航強調，客運市場復甦在望，已做好準備。

貨運方面，華航預估，臨時性包機需求將持續，整體運價可維持相對高檔水準，尤其高科技電子產品、臨時性防疫物資等時效性急貨需求，將對空運市場有相當的支撐力道。