股市震盪操作難度增 基金「日日扣」提高操作靈活度

地緣政治與通膨引發全球股市劇烈震盪，投資操作難度也隨之大增，但仍有業者推出標榜「日日扣」基金投資專案，投資者可自行評估進場時機，提高投資的操作靈活度。

兆豐銀行的「FUND 心日日扣」基金專案，為想要危機入市的投資人提供更靈活的投資布局方式，是投資人在單筆買入及傳統定時定額在特定日期才能扣款以外的另一項選擇。

根據投信投顧公會最新統計，截至今年 3 月投信定時定額扣款金額 63 億元，人數共約 58 萬人，基金投資儼然成為國人偏愛的投資方式之一。

兆豐銀行說明，日日扣定時定額策略，讓投資人可自行增加扣款的日期，低點密集扣款，可買入較多單位，加碼資金也不會太快用罄，等到市場反彈後再減少扣款金額或扣款日。

兆豐銀行分析，相較於傳統定時定額機制在特定日期才能扣款，日日扣的扣款日期增加，每月 1 日到 28 日皆可扣款投資，解決投資人不易判斷進場時點的難題。

根據 BLOOMBERG 統計，過去 8 次升息循環，聯準會首次升息後 S&P500 指數表現，6 個月後上漲機率約 75%，在近期市場震盪下，積極型的投資人可考慮透過日日扣，較能掌握行情長線潛在的回升機會。

兆豐銀行表示，即日起到 9 月 30 日止，最低申購扣款金額只要 1000 元就能參與投資，利用時間的複利效果累積財富。

國泰證券也有類似方案，提供定期定額日日扣等方式，可將持有成本接近長期平均價格，並分散投資風險。

國泰證券表示，日日扣特點在於增加扣款日，讓買入平均成本有機會接近長期平均價格，不僅可分散風險且能找到相對合適的進場時機，一年 365 天都能布局台股。

國泰證券指出，日日扣每月最低 1000 元即可參與，讓小資族、退休族、打工族等一般民眾都能與金融投資接上軌道，在全球通膨、升息等多方因素環繞下仍可參與台股成長。