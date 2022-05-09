銀行拚消金業務 抓準趨勢推創新商品

銀行搶消金客戶緊抓市場趨勢各推方案，渣打銀行新推出的母子基金，結合「單筆申購」及「定期定額」特點，提供投資人多元選擇；第一銀行則推出美元、日圓換匯優惠。

渣打銀行新推出的「渣打智慧 FUND」，以母子基金搭配模式，結合「單筆申購」及「定期定額」的優勢，投資人可跨基金公司與跨境內外基金的「雙跨」模式配置投資標的。

渣打銀行表示，「母子基金」投資模式，可單筆申購母基金，再從母基金依照母子基金投資模式從母基金扣款到波動較大的子基金，當整體組合或是子基金達到獲利點時，就會自動停利贖回到帳上或是母基金。

渣打銀行指出，「渣打智慧 FUND」逾 900 檔基金提供客戶選擇，投資人可評估自身需求及風險屬性考慮以平衡型或債券型基金為母基金，子基金則可依需求及風險屬性選擇波動相對較大的股票型基金。子基金可以最多選三支，建議三支子基金的屬性可差異化以分散風險。

渣打銀行指出，透過母子基金具有規律投資、停利與循環投資機制、基金選擇不受限、投資時機不錯過的四大優勢。

一銀則看準國人對外幣投資等偏好，推出日圓與美元線上結購換匯，投資戶各分別享有美元 3.8 分、日圓 0.13 分的高幅度換匯優惠。

一銀表示，將在 5、6 月份的 7 至 17 日，推出「007 特匯季」匯率優惠活動，針對國際貨幣美元及深獲民眾喜愛的日圓存款，提供匯率折讓優惠，讓民眾在物價上漲時期，還能享有匯價「減」便宜的好康。