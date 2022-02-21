公股銀提高消金獲客率 祭數位金融服務優惠

銀行拚數位服務，祭相關優惠搶客，兆豐銀行鎖定換匯需求的民眾，提供「金融電子憑證 IXML」服務，推出匯率優惠，一銀則針對首次申購 e-First 智能理財投資組合並以 iLEO 數位存款帳戶扣款者，可享終身免平台使用費優惠。

兆豐銀行表示，目前大額換匯需求仍需親自到分行填寫外匯申報書，或使用讀卡機以硬體憑證申報，既麻煩又容易錯過理想換匯時間，為讓換匯更方便銀行推出「金融電子憑證 IXML」服務，個人客戶於兆豐行動銀行 APP 申請後，即可以 IXML 憑證辦理等值新台幣 50 萬元以上之外匯申報交易。

兆豐銀行表示，金融電子憑證 IXML 功能上線後，民眾只需在行動銀行 APP 完成憑證申請，即可於買賣等值新台幣 50 萬元以上之外幣時，線上完成外匯申報作業，且 14 種掛牌幣別都可以買賣，每筆最低只要等值新台幣 100 元起。

除 IXML 電子憑證外，兆豐銀行也推出「外幣匯入款線上解付」服務，若有外幣匯入款項，客戶可於網路銀行或行動銀行快速完成解付入帳，款項將立即存入外幣帳戶，讓客戶快速、靈活管理外幣資金。

一銀「e-First 智能理財」搭配數位帳戶，2 月 28 日首次申購 e-First 智能理財投資組合並以 iLEO 數位存款帳戶扣款者，即可享終身免平台使用費優惠。

根據一銀統計，截至去年底為止，e-First 智能理財平台總投資金額接近 7 億元，客戶數更已突破 3.5 萬人，透過平台監控投資績效，可隨時掌握投組績效，輕鬆理財並保有彈性