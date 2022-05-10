IC設計、光電吸金 台股擺尾小漲12點收16061點 上沖下洗逾310點

美股周一遭到大舉拋售，台股今 (10) 日也難逃殺機，一度大跌逾 300 點，失守萬六，不過，電子族群強勢翻揚，尤其是 IC 設計、光電股吸引低接買盤進駐，航運、金融股同步回神，帶動加權指數跌勢收斂並翻紅，終場小漲 12.78 點或 0.08%，收在 16061.7 點，成交值 2560.81 億元。

櫃買指數終場上漲 1.35 點或 0.71%，收在 192.34 點，成交值 590.33 億元。上市櫃成交值合計 3151.14 億元。

電子權值股如坐雲霄飛車，早盤遇壓後普遍翻揚，如大立光、聯電、聯發科、日月光投控、瑞昱等指標股，權王台積電早盤重挫近 3%，下探 505 元，終場跌勢收斂，收 518 元，仍為 1 年 4 個多月新低，而國巨、台達電、華碩、廣達、矽力 - KY 等均震盪收黑。

IC 設計股跌深反彈，IP 股創意大漲逾 6%，世芯 - KY、晶心科、智原、力旺、M31 等漲勢也相當強勁，其他 IC 設計族群方面，聚積、創惟、佑華等同步漲逾半根停板，指標股聯詠、瑞昱、敦泰、譜瑞 - KY 等也上漲 1-3%，買盤積極湧入。

金融族群早盤遭到空方狙擊，但跌幅隨即收斂，永豐金、華南金、兆豐金等強勢翻紅，彰銀、臺企銀、高雄銀、王道銀行等銀行股漲勢更加強勁，但金控雙雄終場仍下跌逾 1%。

航運股普遍走升，貨櫃三雄尾盤漲勢放大，萬海漲逾 2%，長榮、陽明也有 1% 以上的漲幅，裕民、長榮航、漢翔、遠雄港等均在盤上表現。