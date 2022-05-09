〈台股盤後〉破底重挫寫近1年新低點 超過百檔個股跌逾半根停板

在美股期貨電子盤續挫的衝擊下，亞股今 (9) 日表現持續低迷，台股也再度呈現股匯雙殺的破底格局，加權指數終場收在全日最低點 16048.92 點，創去年 5 月下旬以來新低，成交值略縮至 2398.23 億元，電子、傳產和金融族群全面走疲，超過百檔上市櫃個股跌幅超過半根停板。

今日盤面上僅少數個股相對抗跌，達邦蛋白、宇智、亞矽等漲停，興采一度漲停，而生華科、山富、泰博、華紙等均漲逾 4%，能率網通、尼克森、微星、龍巖、寶齡富錦、潤泰材等也漲超過 2%，呈現個股零星表現格局。

從大型權值股來看，表現相當低迷，除了欣興、鴻海維持平盤上，豐泰重挫 6.9%，富邦金、中租 - KY、長榮、國泰金和富邦媒跌 4% 上下，合庫金、友達、玉山金、陽明、開發金、兆豐金、聯詠、矽力 - KY 均跌逾 3%。

觀察各細族群表現，光學鏡頭廠商表現弱勢，亞光跌停，新鉅科跌 8.5%，佳凌、先進光跌 7% 上下，華晶科、玉晶光跌超過半根停板，大立光也續跌逾 2%。

橡膠族群同步重挫，申豐逼近跌停，南帝跌逾 7%，台橡跌近半根停板。肥料族群續見獲利了結賣壓，全宇生技 - KY 跌停，台肥跌逾 7%，東鹼超過 4%。

太陽能族群同樣乏弱，碩禾、安集跌 7% 上下，元晶跌近 6%，太極、新晶投控、國碩、聯合再生和茂迪等均跌半根停板上下。

統一投顧表示，台股頭部型態成型，目前短、中、長期均線呈現空頭排列，加上外資賣壓不斷，已連 6 周賣超台股，在指數未能站上月均線前，仍將處弱勢格局。

統一投顧強調，儘管聯準會如預期升息 2 碼、6 月啟動縮表，但地緣政治風險仍使通膨數據居高不下，加上美國非農數據優於預期，市場擔憂聯準會採取加速緊縮政策，造成美債殖利率飆高，短期建議投資人謹慎短打操作。