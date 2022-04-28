繼薩爾瓦多之後 中非共和國也把比特幣列為法定貨幣

中非共和國周三 (27 日) 表示，已採納比特幣為該國法定貨幣，和薩爾瓦多成為全球唯二這麼做的國家。

這個位於非洲的國家雖然擁有豐富的黃金和鑽石礦藏，但受到長年內亂影響，是全球數一數二貧窮且落後的國家。

中非共和國的官方貨幣是中非法郎 (CFA Franc)，這是由中非經濟共同體國家發行的區域貨幣，全世界僅六國使用。1 中非法郎和歐元掛勾，1 歐元約可換到 655.83 中非法郎。

中非共和國總統辦公室透過聲明表示，把比特幣加入官方貨幣，能帶領國家開創新機會，也能改善人民生活，但遭到該國兩位前總理提出質疑，後者主張，在沒有中非國家銀行 (BEAC，中非法郎發行機關) 的指導下，此舉「嚴重違規」。

薩爾瓦多去年 9 月成為全球第一個以比特幣作為法幣的國家，與使用 20 多年的美元並行，但薩國的採納過程跌跌撞撞，今年 3 月原本打算推出比特幣債券，卻因市場劇烈動盪而喊卡。

比特幣在上周末跌破 4 萬美元之後，目前在 3.8 萬美元附近盤整，顯示從烏克蘭局勢到聯準會 (Fed) 貨幣緊縮等事件，都影響投資人的風險胃口。

國際貨幣基金 (IMF) 曾警告，以比特幣作為法幣以及發行比特幣債券，將威脅金融穩定、不利金融整合，也會傷害消費者權益。

目前非洲其他國家各自以不同方式運用比特幣和背後的區塊鏈技術。奈及利亞去年推出數位貨幣「eNaira」，南非政府正在探詢如何管制幣圈，而坦尚尼亞央行去年曾說，正依據總統指令準備推出某種加密貨幣。