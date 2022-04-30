代工協議未達共識 Lordstown與鴻海交易截止日延至5月中旬

電動皮卡新創 Lordstown Motors(RIDE-US)宣布把和鴻海集團 (2317-TW) 的廠房購買與產品共同開發協議簽署截止日，延後至 5 月中旬，因雙方尚未就代工製造協議取得共識。

Lordstown 周五 (29 日) 晚間表示，截止期限將延至 5 月 14 日，並稱與鴻海簽署的交易協議已在本月 9 日獲得美國海外投資委員會 (CFIUS) 批准。

Lordstown 和鴻海電動車子公司 Foxconn EV Technology 去年 11 月簽署協議，後者同意以 2.3 億美元價格買下前者的俄亥俄州工廠，並討論簽署代工製造協議，鴻海已在去年 11 月 18 日向 Lordstown 支付 1 億美元的頭期款，今年 1 月 28 日和 4 月 15 日各再支付 5000 萬美元。

即使 5000 萬美元的最終款項已在本月 15 日支付，這筆交易仍具備其他附帶條件，包含針對製造協議的後續談判與執行問題，目前兩家公司仍未就協議條款達成共識，像是電動皮卡 Endurance 的生產細節與未來產品的共同開發協議等。

Lordstown 執行長 Daniel Niinivaggi 曾在今年 2 月表示，對雙方協議未能有更進一步發展感到失望，究竟合作是否生變，引發外界聯想。

兩家公司原先計劃最晚 4 月 30 日以前，或是在取得 CFIUS 批准後的 10 天內簽署代工製造協議，隨著時間延後，若無法順利在 5 月 14 日前完成，Lordstown 有義務向鴻海償還先前預收款項。

Lordstown 預計 5 月 9 月公布最新財報，並於財報電話會議更新協議進展。