〈財報〉Lordstown電動車生產展望不佳與鴻海協議不確定性 盤中跌近17%

電動車新創公司 Lordstown Motors 周一（28 日）美股盤前公布第四季財報，儘管財報顯示第四季支出低於預期，但預估到明年為止最多只能生產和銷售 3,000 輛電動車，遠不及公司先前預估，再加上與鴻海協議的不確定性，盤中股價跌近 17%。

Lordstown 財報中重申今年第三季純電皮卡 Endurance 生產與銷售目標，預估今年該款電動車的產量與銷量將達到約 500 輛，而在 2023 年達到 2,500 輛。然而 Lordstown 兩項預測數字皆遠低於公司先前分別設下的 2,000 輛與 32,000 萬輛目標。

此外，該公司也預估，在硬體與其他方面的投資將推動 2023 年以後大幅減材料成本，目前正努力敲定與鴻海 (2317-TW) 的交易，包括製造協議並尋求協議與資金結構，以與鴻海共同研發 MIH 平台的新車。

Lordstown 去年在高層改組後，由於擔心公司現金用盡，於 11 月宣布以 2.3 億美元的價格將工廠出售給鴻海，不過包括鴻海生產電動皮卡 Endurance 在內的協議尚未最終敲定。

Lordstown 執行長 Dan Ninivaggi 在與分析師的電話會議上表示：「坦白說，我對我們（與鴻海）沒有取得近一步進展感到失望，我們與鴻海關係非常積極，雙方談判正在進行，但需要盡快完成談判，才能達到理想生產目標。」

此外，Lordstown 與鴻海的生產協議還需要獲美國外資投資委員會（CFIUS）批准，Ninivaggi 表示已向該委員會提交一份草案，但未透露何時批准。

Lordstown 去年第四季（截至 12/31）約擁有 2.44 億美元現金，高於該公司在去年 11 月預估的 1.5 億至 1.8 億美元之間，並將其歸因於嚴格款控成本支出、優良的營運資本管理、推遲投資以及增加股本。

Lordstown 第四季每股虧損 0.42 美元，略高於去年同期的 0.37 美元，但低於分析師預估的每股虧損 0.77 美元，第四季淨損報 8,115.1 萬美元，較去年同期的 6,172.9 萬美元收窄，也優於市場預估的淨損 1.29 億美元。

Lordstown 稱，將繼續努力籌集更多資金，替純電動皮卡 Endurance 的銷售和營運計畫提供資金， Ninivaggi 說，一開始只會像一小部分預先選定的企業銷售汽車，原因是仍需透過監管機構認證才能正式將汽車投放市場。

截稿前，Lordstown(RIDE-US) 盤中下跌 16.98%，每股暫報 2.67 美元。