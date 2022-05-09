〈文曄法說〉Q2營收估季減個位數 中國封控影響沒想像嚴重

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (9) 日召開法說會，董事長鄭文宗表示，第二季由於手機產品因應季節性調整，營收估較上季略減，估季減 3.1-9.4%，雙率則優於上季，他也認為，中國封控影響沒有想像中嚴重，預期本季出貨量就可追上。

展望第二季，文曄預估，以 1 美元兌新台幣 29.3 元計算，營收估約 1160-1240 億間，季減 3.1-9.4%，年增 13.6-21.5%，毛利率約 4.1-4.3%，營益率則達 2.6-2.8%，雙率皆高於上季的 3.8%、2.36%。

細分產品應用別，鄭文宗預期，手機因應季節性調整，營收將較上季減少，非手機應用需求則穩健，營收可望微幅季增或年增雙位數，尤其在車用電子、工業與儀器、通訊等，成長幅度更大。

針對中國實施封控，鄭文宗認為，影響比較大的在華東，其他地區仍可正常出貨，且大客戶有通行證出貨照舊，因此封控問題沒有想像中嚴重，看好隨著封控陸續解除，出貨第二季很快就可追上，估不會遞延至第三季。

市場也關心 IC 價格走勢，鄭文宗指出，今年首季不少 IDM 廠的價格仍調漲 10% 左右，產品涵蓋成熟製程的 PMIC、MCU，還有高壓 SiC 產品，整體供需還是緊張，目前沒有看到價格下滑現象，甚至還傳出有供應商考慮進一步漲價。

展望全年，鄭文宗重申，儘管現今市場雜音不斷，但對於文曄全年成長仍保持樂觀，並預計文曄 2022-2025 年成長性可望優於全球半導體市場的年複合成長率 CAGR 5.7%。