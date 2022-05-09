永光目標今年營收破百億 光阻劑出貨可望成長雙位數

色料、特用化學廠永光 (1711-TW) 近日公布營業報告書，去年隨著疫情趨緩，營收快速回升，展望今年，公司表示，全年營收目標破百億元，年成長 8% 以上，其中光阻劑出貨量可望成長雙位數，色料、特用化學品、碳粉也將有中高個位數成長表現。

永光表示，今年適逢 50 周年，目標營收將超越百億，其中主要業務銷量都可望成長，色料出貨量將達 2.21 萬噸，年增 6.5%；特用化學品年增 8% 至 5000 噸，碳粉達 6220 噸，年增 7.2%；光阻劑 645 噸，年增 10.4%，其他電子化學品將下滑；醫療化學品中前列腺素原料銷量年增雙位數，但其他原料藥可能下滑。

資本支出方面，永光指出，目前彩⾊碳粉供不應求，今年將投資彩粉新產線，以擴大產能，另外，醫療事業除銷售自有原料藥產品外，正持續接洽新藥公司，積極開拓代工業務，也設立專區生產醫材用特化產品，積極提高稼動率，加速營收成長、脫離虧損。

經歷 2020 年疫情衝擊後，永光去年營收大幅回升至 92 億元，年增 18.5%，稅後淨利 4.8 億元，年增 135%，五大業務中，色料營收 41.9 億元，年增 18%；特用化學營收 23.6 億元，年增 33%，電子化學品營收 12.3 億元，年增 8%；碳粉營收 11.7 億，年增 7%；醫藥原料營收 2.41 億元，年增 20%。