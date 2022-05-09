三不利因素干擾 聯強4月營收296億元 月減26%

聯強 (2347-TW) 今 (9) 日公布營收，受到大環境動盪、中國防疫政策及印尼齋戒月等因素影響，4 月營收降至 296.83 億元，仍寫同期次高，月減 26.57%、年減 6.24%；前 4 月營收 1305.38 億元，年增 10.26%，續寫歷史新高。

由於中國上海地區自 3 月底起嚴格封控防疫，對供應鏈產生影響，導致聯強中國 4 月營收衰退 33%，元件業務也下滑 7%；不過其他地區則無受到大環境衝擊，香港與台灣分別大幅成長 36% 與 19%、印尼 4 月雖然有齋戒月不利因素，但僅比去年的歷史高點微幅下滑 2%；紐澳則保持同期高點。

從產品組合來看，資訊商用產品前 4 月營收 347 億元，年增 17%，比重 27%；資訊家用產品營收 475 億元，年增 6%，比重 36%；通訊產品營收略降至 54 億元，年減 1%，比重 4%；IC 元件營收 429 億元，較去年同期大幅增加 12%，比重則為 33%。

展望後市，聯強提到，雖然受到中國封城影響，但其他地區維持成長態勢，加上需求未消失，仍樂觀看待第二季營運，並預期下半年整體供需狀況將恢復往年水準。

聯強今年業務發展重點策略，包括推動 MSP(營運服務平台) 與發展新商務與服務模式；MSP 是因應數位轉型而生的商業模式，串聯製造商、品牌商與協力廠商及客戶端等上中下游客戶，提供即時資訊交流。