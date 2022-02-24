〈文曄法說〉Q1營收季減6-10% 全年營運再拚新高

IC 通路商文曄 (3036-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長鄭文宗表示，第一季受手機產品季節性因素影響，營收估較上季微減 6-10%，全年來看，受惠六大產品線全面成長，目標營收、獲利再創新高。

文曄以 1 美元兌新臺幣 27.8 元計算，第一季營收估約 1150-1210 億元，季減 6-10%，年增 18-24%，毛利率約 3.75-3.95%，營益率 2.25-2.45%，雙率中位數皆較上季提升。

文曄 2016-2021 年美元營收年複合成長率 (CAGR) 達 28.3%，優於同期間全球半導體市場 CAGR 9.7% 的表現，展望 2022-2025 年，文曄仍期望優於全球 CAGR 4.4% 的表現，並持續增加市占，拉近與產業領先者的距離。

細分各產品應用，鄭文宗看好，今年六大產品將持續全面成長，其中，汽車電子業績年增幅將超過 40%，工業與儀器也達 25%，通訊也可望年增超過 30%，消費性、電腦及周邊也皆有 10% 以上，手機則因去年成長 23%，今年估成長趨緩，年增 1-3%。

文曄指出，未來將持續投資高成長產品應用，包括電動車、能源管理、資料中心、5G 產品等，持續追求優於市場的成長性，並進行數位化提升營運效率與降低營業費用率，追求長期營益率提升與獲利成長。