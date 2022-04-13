〈IC通路整併〉文曄收購世健全數股權 擴大工控、航太布局

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (13) 日召開重訊說明會，宣布以每股新加坡幣 1.93 元、溢價約 8%，收購世健科技 (BDF)100% 股權，交易總金額約新加坡幣 2.322 億元，折合新台幣約當 49.34 億元。

文曄此次透過 100% 持有子公司 WT Semiconductor Pte. Ltd.，取得世健科技全數股權，此交易仍待世健科技股東、相關主管機關ヽ監管單位及新加坡高等法院核准同意後，預計在 2022 年第三季完成相關程序。

文曄表示，世健科技創辦人與執行長 Albert Phuay，將透過此交易取得的部分現金，再投資 WT Semiconductor Pte. Ltd. 20% 股權，等同文曄此次僅實際支出現金約 40 億元取得世健持股，Albert Phuay 先生則續任世健科技執行長，可望穩固現有經營團隊。

2021 年儘管新冠肺炎疫情持續、經濟環境不確定，世健營收、獲利雙成長，去年營收 15.985 億美元，年增 44.2%，營業利益 3050 萬美元，年增 148%，稅後純益達 2450 萬美元，年增 137.1%。

文曄看好，雙方儘管部分代理品牌相近，產品線、應用、客戶幾乎皆沒有重疊，其主要專注在工控、航太類別，毛利率也較文曄高，達 7-8%，有助公司整體業務與營運拓展，期望最快今年第四季就可看到合併綜效。

世健 2004 年在新加坡交易所上市，代理原廠包含 Analog Device (ADI)、Microchip、Qorvo、Qualcomm、Samsung 等，並持續擴展客戶基礎，目前已有超過 4000 家緊密合作的客戶。

文曄認為，此交易經由互補產品線，結合雙方已建立的客戶基礎，可大幅提升文曄在亞太區域的經銷能力，透過交叉銷售不同的產品線，雙方不僅可實現潛在的綜效，同時也帶給供應商更多業務擴展的機會。