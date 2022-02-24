〈文曄法說〉去年獲利倍增 EPS 9.96元創新高 賺近1股本

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (24) 日召開法說會，並公布去年財報，去年受惠市占率增加、半導體需求強勁、產品組合優化等，全年營運三率三升，稅後純益較前年大增 109%，達 79.23 億元，每股稅後純益 9.96 元，賺近 1 個股本，雙雙改寫歷史新高。

文曄去年第四季營收 1290.49 億元，季增 8%，年增 18%，毛利率 3.65%，季減 0.22 個百分點，年增 0.87 個百分點，營益率 2.28%，季減 0.17 個百分點，年增 0.84 個百分點，稅後純益 21.08 億元，季減 9%，年增 70%，每股稅後純益 2.66 元。

文曄去年全年營收 4478.96 億元，年增 27%，毛利率 3.79%，年增 0.74 個百分點，營益率 2.36%，年增 0.85 個百分點，稅後純益 79.23 億元，年增 109%，每股稅後純益 9.96 元。

文曄去年六大產品業績全面成長，手機年增 23%、電腦及周邊年增 18%、消費性年增 20%、通訊年增 36%、工業與儀器年增 36%、汽車電子年增幅最高，達 55%。

依營收比重來看，手機仍為最大單一營收來源，達 33.5%，電腦及周邊約 22.6%、消費性 12.5%、通訊為 15.9%，至於工業與儀器、汽車電子仍不足 10%，分別達 9%、6.5%。