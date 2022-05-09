美喆-KY 4月營收3.96億元創今年新高 年增29.2%

石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (9) 日公布 4 月營收，達 3.96 億元，月增 0.7%，年增 29.2%，累計前 4 月營收達 14.05 億元，同步改寫歷年同期新高，較去年同期大幅成長 34.88％。

美喆 - KY 表示，受惠外銷代工業務主要客戶仍保持強勁拉貨動能，推升旗下 LVT、SPC 石塑地磚產品銷售保持向上成長態勢，挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，加上集團多年來深化外銷代工客戶良好合作關係，同時積極擴大全球石塑地磚市場業務接單表現，以及拓展 SPC 石塑地磚於歐、美、台灣等地區滲透率表現，推升集團整體營收已連續 9 個月創下同期新高佳績。

觀察全球建材裝修產業，近年受到原物料與人工成本價格波動、缺工缺料、船期影響訂單供貨穩定度等干擾，紛紛找尋具有創新、差異化及良好市場替代性建材產品，美喆將可受惠。

美喆 - KY 指出，由於 LVT、SPC 石塑地磚擁有防水、防潮、防蟲、超耐磨、好清潔、高性價比等特性，帶動近年 LVT、SPC 石塑地磚產品於歐美地區市場滲透率提升，為美喆集團新成長動能，美喆積極布局美國地區業務表現，不僅已進行台南新廠 SPC 石塑地磚產品對北美客戶的送樣，且也開始移轉部分台灣地區 SPC 訂單至台南廠生產，隨著訂單逐步認列、並積極推動台南新廠產能開出計畫。

展望 2022 年第二季，美喆 - KY 維持審慎樂觀看法。雖近期中國疫情逐步升溫、國際政經情勢多變，目前美喆 - KY 業務接單、出貨仍在可控範圍，集團仍持續深化外銷代工與自有品牌業務整體接單表現，並全力衝刺美洲地區業務動能，目前整體訂單能見度仍保持良好水準，加上台幣、人民幣兌美元貶值、原物料價格回穩等，創造集團整體營運有利條件