狗狗幣帶頭衝 加密貨幣普遍上漲 比特幣重回4萬美元關卡

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 似乎又展示了他在加密貨幣圈獨特的影響力，在他有望成功收購推特 (TWTR-US) 後，不僅狗狗幣 (DOGE) 率先大漲，整體加密貨幣圈也普遍由 6 周的低點反彈。

據 Coindesk 報價，截至台北時間周二 (26 日)13:14，比特幣 (BTC) 報 40558 美元，重回 4 萬美元上方，24 小時漲 3.7%，以太幣 (ETH) 也收復 3000 美元關卡，報 3009.2 美元，上漲 5%。主要幣種中，漲幅最凶的自然是狗狗幣，24 小時瘋漲 25%，市值重回前十大加密貨幣。

主要加密貨幣走勢 (圖表取自 investing.com)

Twitter 發布聲明指出，董事會已經與馬斯克達成協議，同意以每股 54.2 美元，總值約 440 億美元賣給這位首富，交易仍需經股東投票同意及監管單位批准。這則消息提振了周一美股及加密貨幣走勢。

比特幣恐懼與貪婪指數小升至 27，由「極度恐懼」來到「恐懼」區間，全球加密市場總市值仍低於 2 兆美元。

基於市場情緒未完全回穩，科技和金融服務公司 NYDIG 預計，隨著持有美元變得更有價值，一些投資者可能會將資金從比特幣或黃金，重新分配到美元，但由基本面看，仍支持比特幣與加密貨幣增長。

數位資產經紀商 GlobalBlock 分析師 Marcus Sotiriou 表示，儘管聯準會變得更加鷹派，可能在短期內給全球市場帶來更多痛苦，但他依然謹慎看漲。

Sotiriou 指出，Glassnode 的數據顯示，一年內沒有變動的比特幣供應百分比，來到歷史最高水準。這意味著雖然總體經濟逆風，但比特幣正由那些視其為風險資產的人手中，轉向長期看漲的持有者。