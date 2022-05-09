沛星Appier首季營收創新高 上修全年財測挑戰損平

沛星互動科技 Appier (4180-JP) 今 (9) 日發布 2022 財年第一季的營收，達 42 億日圓，創歷史新高，年增 53%，毛利率提升至 50%，也是進入業務擴展階段以來首次實現單季營業利益。Appier 決議上修全年財測，營收估達 178 億日圓，年增 41%，毛利 92 億日圓，年增 48%，今年有望接近損益兩平。

Appier 表示，受惠銷售效率提升、產品加乘效應，帶動更好的產品交叉銷售率，以及美國市場強勁的客戶吸引力，第一季營收創新高。首季營業利益轉正，也呼應營收成長加速，其年度經常性收入 (ARR) 也創下 158 億日圓的歷史新高，年增 49%。毛利年增率超越營收年增率，達 60%，毛利率則是提升至 50%。

Appier 說明，AI 技術是帶動公司強勁業務擴張的關鍵因素，伴隨當前數據隱私的問題和趨勢，市場轉向人工智慧尋求解方，促使 Appier EBITDA 來到 2.62 億日圓的歷史新高，EBITDA 利潤率成長至 6.2%，年增 10 個百分點，而營業利益率則是年增 20 個百分點。

Appier 指出，第一季淨收入留存率 (NRR)126.5% 再創歷史新高，讓 Appier 在剛進入 2022 財年就擁有強勁的成長勢頭。新客戶淨增加數再創歷史新高，新客戶數增加 281，總客戶數來到 1158，年增 32%，客戶流失率 0.67% 也是歷史最佳表現。

Appier 決定上修全年財測目標，營收上修為 178 億日圓，年增 41%，毛利估 92 億日圓，年增 48%，超越營收成長。營業損失調整為 2.88 億日圓，與最初財測相比有顯著的改善，接近損益兩平。全年正 EBITDA 上修為 8 億日圓，年增 1799%。Appier 強調，在美國市場的擴張、更高的銷售效率及更好的產品加成效應，是上修財測目標的關鍵主因。

此外，Appier 宣布，與台灣最大的連鎖超市全聯福利中心展開合作，產品包括 AIQUA、AIXON 與 BotBonnie，利用其 AI 技術協助全聯整合並豐富品牌跨網站與應用程式的數據資產，包括全聯官網 、全聯支付 PX Pay 、PXGo! 全聯線上購與線下 POS 數據，提供個人化的顧客體驗並優化其營運效率。