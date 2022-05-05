跨國公司正面臨相同困境：中國嚴格防疫限制導致獲利下調

隨著財報季的推進，幾家跨國公司均提出相同的警告，即中國嚴格的新冠疫情防疫限制，將打擊他們的整個業務。

自 3 月以來，為因應傳染性高的 Omicron 變種，在全球尋求與病毒共存之道時，中國大陸選擇持續清零，並為此加強防疫。

至 5 月初，上海的封控已經進行了 1 個多月，在全面復產部分，只獲得些許進展，而北京為控制新冠病例激增，也正在強化防疫行動。

與此同時，跨國企業還面臨諸多挑戰，包括全球的高通膨及強勢美元，以及俄烏戰爭繼續推高成本的壓力。

星巴克 (SBUX-US) 是最新的例子，這家公司表示，截至 4 月 3 日當季，中國同店銷售額較去年同期下降 23%，這遠糟於分析師預期的 0.2% 的增幅。對此，代理執行長 Howard Schultz 直接表示，由於中國的情況過於惡劣，因而無法預測下半年在中國的表現。

蘋果 (AAPL-US) 是受封城影響的主要企業之一，儘管其在上海的幾乎所有代工廠都在重新開始生產，但蘋果表示，停工可能會使本季的銷售額減少 40 億至 80 億美元，這比上一季大幅增加。另一個潛在的打擊因素，則是晶片短缺。

化妝品公司雅詩蘭黛 (EL-US) 下調了全年展望，原因是中國對新冠疫情的封控和通貨膨脹。公司指出，由於中國多省新冠病例增加，實施眾多嚴格防疫措施，零售及分銷能力均受到限制，新財年的營收成長因此下調至 7% 至 9% 之間，遠低於 FactSet 預期的 14.5% 增長。

摩根士丹利分析師指出，今年第一季，不包括金融股在內的 MSCI 中國大陸股票中，約有一半未達到第一季的獲利預期，只有約四分之一超出預期。他們預計，這種獲利向下修正的趨勢，恐怕還要持續 2 到 4 個星期。