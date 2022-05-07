鞏固電池原料供應 特斯拉證實與淡水河谷達成長期鎳礦協議

巴西礦業巨頭淡水河谷 (Vale SA) 周五 (6 日) 宣布，已和特斯拉 (TSLA-US) 簽署鎳礦的長期供應協議，為後者提供生產電動車電池所需的關鍵原料，消息已獲特斯拉證實。

淡水河谷表示，協議內容包含向特斯拉供應在加拿大生產的低碳 1 級鎳，目標是將 1 級鎳銷量的三到四成應用於快速成長的電動車產業。此前財報顯示，淡水河谷 Q1 共售出 2 萬噸的 1 級鎳，其中有 1300 噸銷往電動車產業，僅占銷量的 6.5%。

加拿大紐芬蘭與拉布拉多省省長 Andrew Furey 也說，該筆交易將包含淡水河谷在該省 Long Harbour 工廠所產出的鎳礦。

不過，淡水河谷並未提供交易的財務細節，也沒有說明協議期限多長。

除了將淡水河谷列為電池用鎳的直接供應商，特斯拉還發布一份年度報告，說明與 Albemarle、Livent 和四川亞化實業集團等電池原料供應商達成的鋰供應協議，隨著電池供應鏈不斷擴大，特斯拉預期未來直接採購礦物的比例將提高。

根據年度報告，特斯拉已和 9 家礦業和化工公司達成交易協議，為該公司供應超過 95% 的鋰、超過一半的鈷和超過三分之一的鎳，顯示為了確保電動車電池原料供應無虞，特斯拉正積極鞏固與上游供應商的合作關係。