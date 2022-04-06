群聯與希捷擴大合作 搶攻企業級SSD

全球資料儲存大廠希捷 Seagate(STX-US) 與快閃記憶體控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (6) 日宣布，將共同擴展下一代高性能、高容量的企業級 NVMe SSD 產品，預計今年夏季公告產品細節，並特別宣布建立長期合作夥伴關係，強化企業級 SSD 的研發週期與銷售管道。

兩家表示，新的 SSD 將擁有更高儲存密度、低功耗和高性能，幫助企業降低總持有成本 (TCO)。

群聯自 2017 年起，開始與 Seagate 的主流 SATA SSD 產品合作，也協助 Seagate 推出為電競玩家打造的旗艦效能 FireCuda NVMe PCIe Gen4x4 SSDs 產品線，以及全球首創 NAS 專用的 NVMe SSDs，雙方緊密合作。

此次，雙方合作夥伴關係也將進一步提升，共同滿足全球企業不斷變化的需求，如更高容量、更快速及更智慧的儲存基礎設施，搭配 HDD 儲存裝置，實現超大規模資料中心 (Hyperscale data center)、高性能計算 (HPC) 和人工智慧 (AI) 等全方位企業儲存應用。

Seagate 商業與行銷資深副總裁 Jeff Fochtman 表示，此次整合公司超過 40 年的企業儲存專業知識與群聯的靈活整合能力，共同打造高度客製化的 SSD，滿足持續發展的企業級儲存市場需求。

群聯技術長 Sebastien Jean 也進一步說明，群聯很榮幸能與 Seagate 合作擴展企業級 SSD 產品線，公司透過自主研發的 ASIC 技術，搭配卓越的工程能力，與 Seagate 深厚的產業知識相輔相成。

群聯為展現與 Seagate 的夥伴關係及承諾，也在 2020 年在美國科羅拉多州的布隆菲市縣 (Broomfield) 設置研發中心，將聯手 Seagate 共同為人工智慧、雲端儲存和 5G 邊緣運算等的各種應用提供最佳的儲存解決方案。