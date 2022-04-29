〈群聯展望〉聯電晶圓產能增加2成 今年營收續雙位數成長

由於 NAND Flash 控制晶片客戶需求仍遠大於產能，供給持續吃緊，群聯 (8299-TW) 去年便積極與台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-TW) 等晶圓代工廠爭取更多產能，在獲聯電力挺下，目前產能已較去年底大增 2 成，今年營收將續維持雙位數成長，目標明年衝破千億元大關。

在半導體產能吃緊下，NAND Flash 控制晶片去年起一路缺貨至今，先前市場傳出晶圓代工產能鬆動雜音時，群聯便向兩大晶圓代工廠爭取更多產能，但兩家晶圓代工廠均表示，今年仍無法滿足群聯需求。

不過，群聯執行長潘健成表示，近來已獲聯電額外增加 2 成產能支援，小幅緩解供給吃緊情況，目前在聯電的產能供給缺口仍有 3 成，台積電的缺口則達 5 成。

潘健成說，目前產能還是嚴重不足，與超微 (AMD-US) 合作後不僅獲得大量訂單，也有客戶追加訂單，對群聯來說，產能鬆動絕對是好事，有利爭取更多產能，以滿足客戶需求。

去年以來，記憶體原廠包括美光、三星、SK 海力士及鎧俠等，NAND Flash 控制晶片供給均無法滿足市場需求，因此今年開始擴大委外釋單，也成為挹注群聯訂單的強勁動能之一。

潘健成表示，雖然消費型 PC 需求趨緩，但消費性產品營收比重僅 20%，且商用型 PC 需求持續強勁，加上疫情緩解下，美國企業陸續回到辦公室，掀起商用產品汰換潮，客戶也開始要求追加 SSD 控制晶片供給，訂單看旺。

群聯第一季營收 171.1 億元，年增 32.7%，寫歷年同期新高。去年營收 625.57 億元，年增 29%；稅後純益 81.47 億元，年減 6.34%，每股純益 41.34 元，僅次於 2020 年的 44.14 元。