月收入人民幣1萬 在中國到底是什麼水準？

2018 年，上海「相親角」，一位老大爺自稱侄子高學歷、年收入人民幣 300 萬元，並直言「月入 1 萬如討飯」，引來大批網友自嘲認領「乞丐」身份。

今年 2 月，月收入人民幣 1 萬元（新台幣 4.5 萬元）的「鄙視鏈」降臨二線城市，有一位網友發帖聲稱，月收入 1 萬在鄭州「只能生存，沒法生活」，還完房貸，減去日常生活開支，沒剩多少錢，日子過得緊緊巴巴。

月收入 1 萬的勞工，在中國到底是什麽水準呢？

每月可支配收入 1 萬 已贏過 99% 的人

微信公眾號「DT 財經」報導，北京師範大學中國收入分配研究院一直在追蹤中國收入分配情況，分別在 1988 年、1995 年、2002 年、2007 年、2013 年及 2018 年進行六次入戶調查，沈澱為中國家庭收入調查數據庫（CHIP）。

該院最近一次調查時間為 2018 年，雖未公布數據，但該院研究人員在財新發布的一篇文章透露部分調查結果。

該院分層抽取 7 萬個樣本的數據顯示：人均可支配月收入 10,000 元以上的家庭，比率僅為 0.61%，人均可支配月收入介於 5,000-10,000 元區間的比重是 4.52%，大部分中國家庭人均可支配月收入落在 500-1,500 元這個區間，比率約 40.71%。

或許有人認為，這些統計樣本包含家庭的無收入人群，比如無退休金老人、失業者、小孩，因而拉低數據。

然而，當範圍縮小至已畢業本科生時，能達到「月入 1 萬」的人，仍是少數群體。

近 7 成應屆畢業生 稅前月入 6,000 元以下

麥可思「中國 2020 屆大學畢業生培養質量跟蹤評價」的數據則顯示，月收入（稅前，含工資、獎金、津貼等所得）1 萬元以上的大學應屆畢業生，僅占總人數的 4.3%，且 68.1% 受訪畢業生月收入不到 6,000 元。

這群社會新鮮人工作三年後，仍有很多人的月收入未達到 1 萬元。數據顯示，大學生畢業三年後，平均月收入為 8,279 元。

也就是說，儘管網上似乎到處是「年薪百萬」的人，但在中國，月入 1 萬仍是一道卡住多數人的門檻。

做什麽才能月薪破萬？

國家統計局「中國統計年鑒 2021」的數據顯示，2020 年各大行業平均月工資最高的三個產業分別是：資訊傳輸、軟體和 IT 服務業，科學研究和技術服務業，以及金融業，只有這三個行業的就業人員平均月薪超過 1 萬元。

不過，這三個高薪行業都有著不同的高門檻和問題。

資訊傳輸、軟體和 IT 服務業，面臨著高強度、工時長的腦力工作，從亞健康到猝死，近年愈來愈多人批評「拿命換錢」的工作邏輯。

排在第二的科研行業，需要專業技術過硬的人才，緊隨其後的金融業，則非常看重高學歷及相關經驗。