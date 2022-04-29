消息人士：馬斯克告訴銀行團將限縮推特薪酬 並研發推文貨幣化

幾位熟悉內情人士透露，馬斯克 (Elon Musk) 告訴同意提供 440 億美元資金收購推特 (TWTR-US) 的銀行，他將限縮這家社交媒體公司的高管和董事會薪酬，以推動削減成本，並將開發新的推文貨幣化方式。

消息人士說，馬斯克在 4 月 14 日向推特提出報價後，就開始向銀行爭取債務支持。他在 4 月 21 日獲得銀行承諾是推特董事會接受他「最佳和最終」報價的關鍵。

馬斯克必須讓銀行相信，推特可以產生足夠的現金流來償還他爭取的債務。最後，他獲得以推特為抵押的 130 億美元貸款，以及與他特斯拉持股相關的 125 億美元保證金貸款。他同意用自己的現金支付剩餘的報價。

消息人士指出，馬斯克對銀行的推銷只是他的願景，而不是堅定的承諾，一旦他拿下推特，他將如何削減確切成本仍不清楚。消息人士補充說，他向銀行說明的計畫細節很少。

馬斯克在推特上表示，將取消推特董事會董事的薪水，這可能會節省大約 300 萬美元的成本。公司文件顯示，2021 全年推特的股票薪酬為 6.3 億美元，較 2020 年增加 33%。

在對銀行推銷時，馬斯克還指出推特的毛利率遠低於 Meta Platforms Inc (FB-US) 的臉書和 Pinterest (PIN-US) 等同行，認為這為以更具成本效益的方式營運留下更充足的空間。

《彭博》周四 (28 日) 報導指出，馬斯克特別提到裁員是他向銀行宣傳的一部分。其中一位消息人士指出，馬斯克在今年底接管公司之前不會做出裁員決定。他在無法獲得有關公司財務業績和員工人數的機密細節的情況下，仍決定繼續進行收購。

消息人士稱，馬斯克告訴銀行，他還計劃開發增加業務收入的功能，包括利用包含重要訊息或病毒式傳播的推文賺錢的新方法。

他提出的想法包括在第三方網站想要引用或嵌入經過驗證的個人或組織的推文時收取費用。

其中一位消息人士補充說，馬斯克還為推特預選了一位新 CEO，但拒絕透露該人身份。本月稍早，他告訴推特董事長泰勒 (Bret Taylor)，他對推特的管理層沒有信心。去年 11 月被任命為推特 CEO 的艾格拉沃爾 (Parag Agrawal) 預計將繼續留任直到完成公司出售。

另一位消息人士表示，馬斯克收到大量潛在股權合作夥伴提出的加入收購推特交易的提議，他將在未來幾周內決定是否與其合作。但消息人士補充，鑑於該交易不是傳統的槓桿收購，馬斯克不太可能與私募股權公司合作。

馬斯克周四透露，他出售了價值 40 億美元的特斯拉股票，這可能是在為推特交易進行融資。

推特的 130 億美元貸款相當於該公司原本預計的 2022 年利息、稅項、折舊和攤銷前 (EBIDTA) 獲利的 7 倍。消息人士說，這對一些決定只參與保證金貸款的銀行來說風險太大。

消息人士表示，有些銀行選擇退出的另一個原因是，他們擔心馬斯克的不可預測性可能會導致推特的人才外流，從而損害其業務。