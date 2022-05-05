三動能助攻 波若威今年出貨看增

光通訊元件廠波若威 (3163-TW) 近期公布股東會年報，展望今年，公司表示，資料中心 400G/800G 產品，以及新世代 PON、CATV 都是重要成長動能，可望帶動資料中心收發器、WDM (光波長分合產品) 與 Branch (光能量分合產品) 模組出貨增溫。

波若威表示，資料中心光纖產品將以矽光子為發展主軸，聚焦北美市場，目前客戶端需求強勁，今年 400G/800G 將與 100G/200G 產品進行逐步轉換，並可同步放量。

波若威指出，配合客戶 800G 收發器的產品開發進程，初期 400Gx2 相關產品已經送樣驗證中，預計第二季後可順利進入量產，而 800G 使用的光學模組，已收到多家客戶詢問，計畫第二季開始送樣，將成為明年新主力產品。

另外，波若威指出，光纖 PON 產品將以 10G PON 為主力，帶動 WDM 、Branch 模組大量需求湧入，產品也將集中高傳輸通道應用。

有線電纜方面， CATV 產品因北美地區寬頻補助逐步到位，有線電視多系統經營商 (MSO) 為強化與電信商的競爭，積極擴大投資將原混合光纖同軸電纜 (HFC) 網路升級至 DOCSIS 4.0 纜線數據機，讓頻寬增至 10Gbps，使 WDM /Branch 光模組需求躍增。

波若威去年營收 22.96 億元，年減 25.53%；毛利率 15.93%，年減 8.56 個百分點；營益率 4.69%、年減 9.68 個百分點；全年稅後純益 8164.4 萬元，年減 64.36%，每股純益 1.09 元。

波若威去年 WDM (光波長分合產品) 占 35%、Branch (光能量分合產品) 光模組 41%、OIN (光纖連接產品) 14%、AMP (光能量放大產品) 10%；區域銷售美洲占 50%、歐洲 14%，亞洲 36%。