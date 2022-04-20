〈智慧顯示展〉友達攜生態圈攻車載 元太秀三大彩色電子紙技術

顯示器產業年度盛會 Touch Taiwan 2022 將在月底登場，面板大廠友達 (2409-TW) 今 (20) 日預告，將攜手供應鏈生態圈夥伴，共同推出採用 Micro LED、AmLED 的智慧座艙產品，搶攻車載應用商機，此外，電子紙大廠元太 (8069-TW) 也預計展出新世代三大彩色電子紙技術。

友達耕耘車用顯示市場多年，目前已是全球前三大車用面板供應商、全球中控台顯示器第一大廠，友達董事長彭双浪也預告下周 Touch Taiwan 展會，面板廠將展出長期在技術領域、應用經驗，象徵台廠已跳脫純面板企業，而是朝更多應用面向、場域經營。

車載市場被視為 Mini/MicroLED 潛力應用市場，友達表示，Micro LED 具有高亮度、高對比、廣色域、反應速度快與高信賴性等優點，除車載應用外，也將展出拼接電視牆應用，在 MiniLED 則推出 AmLED 技術，本次展會也將與富采 (3714-TW)、達運 (6120-TW)、瑞鼎 (3592-TW) 等合作，展出相關應用。

元太今年則將以 We Make Surfaces Smart & Green 為主題，除將首度展出新世代三大彩色電子紙技術外，也將一併推出軟性可捲曲、可摺疊的全彩電子紙技術，並推多項電子紙模組、應用系統精進開發的省電技術等。

(圖: 元太提供)

元太進一步表示，三大彩色電子紙涵蓋各智慧領域應用，其中，E Ink Gallery 3 全彩電子紙主要鎖定電子書閱讀器、電子紙筆記本，全新五色電子紙 E Ink Spectra 3100 Plus 則主攻電子貨架標籤、零售廣告看板應用，E Ink Kaleido 3 彩色印刷電子紙則以電子書閱讀器、電子紙筆記本為目標市場。

元太近年也持續提升電子紙軟性、可撓特性，元太規劃，今年展會也將首度展示軟性全彩電子紙與材料技術，包含搭載前光設計的 8 吋可捲曲全彩電子紙顯示器、聚醯亞胺 (PI) 等一系列關鍵薄膜功能性材料。