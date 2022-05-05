寒舍蔡伯翰：疫後有望迎來觀光旅遊潮 缺工是新挑戰

寒舍餐旅 (2739-TW) 旗下第 5 家據點寒居酒店今 (5) 日正式開幕，董事長蔡伯翰表示，今年能否轉盈要看下半年，若台灣能和國際接軌，預期接下來將出現一波觀光旅遊潮，但也不諱言，飯店業遇到缺工新挑戰，呼籲台灣在移工的相關政策也能納入飯店業。

寒舍已連虧 2 年，累計 2 年來虧掉高達 10.71 億元，每股共虧掉 9.6 元，等於近 1 個股本，蔡伯翰直言，受到疫情衝擊深，今年能否轉盈仍要看下半年，認為觀光需求會較商務復甦較快，但仍很難評估。

另一方面，蔡伯翰示警，疫情過後，缺工將是飯店業面臨的下一個問題，目前飯店業人力大約只能應付約 40% 的住房率，呼籲政府可參考周邊國家 (地區) 例如星港澳，其飯店業使用大量外籍勞工的作法。

就飯店業展望來看，蔡伯翰認為，預料國境開放後，台北市住房率可望回到 70% 以上，要盡快提前做好準備，長遠仍很看好，不排除將持續開出新據點，無論是承租或代管，都會評估。

寒居酒店平均房價目標在 4000-4500 左右，是寒舍餐旅在台北市的第 4 間飯店，此次跨入進駐飯店林立、兵家相爭的中山區，為結合休閒和商務的自創品牌。

寒舍目標，透過集團品牌和客群區分，可掌握多元客層，期望在台灣國境開放後，搶得先機。

蔡伯翰說，這兩年雖彷彿因疫情被按下停止鍵，但也透過這時間，不停的整備優化，寒居酒店是首次將商務和觀光結合的飯店，符合國旅市場、吸引現代年輕消費族群，也融合國際旅客需求，並將串連週邊景點，將在地觀光特色和地方生活產業鏈結，達到結合生活、文化和產業發展的永續經營。