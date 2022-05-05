力山Q1每股虧0.28元 6年多來單季首度虧損

健身器材代工大廠力山 (1515-TW) 今 (5) 日公告第一季財報，受大客戶派樂騰健身產品停產衝擊，單季營運轉虧，稅後虧損 5129 萬元，每股虧 0.28 元，為近 6 年半來首度虧損。

力山第一季營收 16.35 億元，季減 67.8%，年減 59.5%，毛利率 5.19%，季減 8.31 個百分點，年減 11.26 個百分點，營益率 - 4.64%，較上季與去年同期轉負；稅後虧損 5129 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 0.28 元。

新創健身器材公司派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 受疫情降溫影響，去年 12 月起，陸續暫時停產新款高階飛輪車 Peloton Bike+、飛輪車 Peloton Bike 及跑步機 Peloton Tread ，其中 Peloton Bike 於 2、3 月停產，Peloton Tread 則將 2 月起停產 6 周。

力山為派樂騰主要供應商，從 2015 年開始與其合作，隨著客戶營運規模擴大，帶動力山健身器材營收連年攀升，去年健身器材營收占比更達到 8 成。

為因應客戶需求，力山也啟動新廠建置，預計今年第三季完工加入生產，但隨著客戶需求轉弱，派樂騰去年下半年起營運開始面臨壓力，為刺激買氣而降價銷售，銷售情況仍不如預期，力山也因此飽受衝擊。

