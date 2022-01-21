雲朗觀光將結束二大飯店營運 轉型複合式物業管理

連鎖飯店集團雲品 (2748-TW) 今 (21) 日公告，所屬雲朗觀光集團為持續深化轉型，雲朗旗下翰品酒店桃園將於 4 月結束營業，同時翰品酒店花蓮也將今年在提出拆除重建申請，朝轉型精緻、頂級旅遊和住宅和物業管理市場方向發展。

翰品酒店桃園座落於桃園市中心火車站旁，前身為中信大飯店桃園，2012 年更名為翰品酒店，長期以長住商務旅客為主要經營族群。

不過，雲朗因轉型後的發展重點在專注高端旅遊服務，同時延伸品牌優勢至高端物業管理，以強化品牌效益，因此決定翰品酒店桃園將營業至 4 月 30 日止，並售出不動產。

另一方面，翰品酒店花蓮也將在今年提出拆除重建計劃與申請，未來將推出結合豪宅的頂級複合式飯店物業，提供精緻的管理服務。

但雲朗堅持不裁員減薪也不放無薪假，集團將會全面安排願意內部轉調的同仁至其他營業據點服務，同時在服務業普遍缺工的情況下啟動轉型計畫，便於有其他考量的同仁轉換新職。

雲朗觀光集團於今年營運即將邁入第 13 年，從台灣跨足到義大利， 2016 年雲朗買下位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築 Palazzo Portinari Salviati，經過近 6 年的古蹟修復過程，成為雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式飯店物業，也正式開啟雲朗轉型以高端、頂級旅遊服務為發展方向。

Palazzo Portinari Salviati 是雲朗在義大利的第 9 處據點，預計第二季開幕試營運，除了客房、米其林星級餐廳外，設有水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房和精品店等飯店設施。

雲朗表示，Palazzo Portinari Salviati 共構的飯店式豪宅已接近完銷。

雲朗強調，集團不以追求飯店數和房間數為發展方向，更在乎旗下的所有飯店，都能具有精緻、獨特性和文化藝術底蘊。