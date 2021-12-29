飯店業首見加薪又徵才 凱撒基層員工調薪逾10%至3萬元起跳

連鎖飯店集團凱撒今 (29) 日宣布，儘管受到疫情衝擊仍處虧損狀態，明年 1 月起旗下飯店所有基層員工薪資調高至 3 萬以上，較原來平均起薪 2.7 萬元左右，等於一口氣調漲約 11%，預計共有 350 名員工受惠，同時，全台 10 家飯店再新增 300 個以上的職缺，提前布局未來所需人力。

凱撒說明，凱撒董事長林鴻道為感謝同仁於疫情期間堅守崗位，並有感於基層員工及年輕同仁正值肩付照顧家庭的重任，宣布調薪將以基層及新進同仁為優先，明年 1 月起所有凱撒飯店的基層員工薪資調高至 3 萬以上。

林鴻道盼能藉此抛磚引玉，讓社會上更多企業更重視並照顧基層，共同翻轉沉寂已久的觀光產業，重拾飯店從業人員的熱情與信心。

林鴻道說，這二年來受到疫情的影響，飯店營收不佳，但非常感謝飯店團隊同仁的付出，尤其這幾年凱撒飯店連鎖的成長與改變各界有目共睹，因此，在虧損仍能承擔的狀況下，做了此次調薪並調高起薪的決定。

林鴻道強調，照顧員工就是照顧企業最堅固的根基，除了穩定員工軍心、提供更多的保障外，也希望發揮帶頭的指標作用，為企業留住人才。

同時，隨著國旅需求回溫，凱撒飯店連鎖近期展開人才招募，相關職缺包括訂房、櫃台、餐廳領班、房務主任、宴會廳主任和儲備幹部等，同時也有高階的客務部經副理、餐飲協理、餐飲副總等職務釋出，全台 10 家飯店共將提供超過 300 個以上的職缺。