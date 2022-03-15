威剛去年純益年增66%創新高 每股賺9.14元

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事會今 (15) 日通過去年財報，受惠記憶體需求成長，全年稅後純益 22.47 億元，年增 66%，創新高，每股純益 9.14 元，改寫 12 年新高。

威剛去年第四季營收 101.82 億元，季增 5.14%，年增 14.87%，毛利率 12.23%，，季增 1.73 個百分點，年減 0.17 個百分點，營益率 1.88%，季減 1.98 個百分點，年減 1.76 個百分點；稅後純益 5334 萬元，季增 51%，年減 83%，每股純益 0.21 元。

威剛去年營收 395.94 億元，年增 22.86%，毛利率 14.58%，年增 0.22 個百分點，營益率 5.85%，年減 0.01 個百分點；稅後純益 22.47 億元，年增 66%，每股純益 9.14 元。

威剛表示，去年疫情推升 PC 需求，雖因半導體供應鏈缺料問題，牽動記憶體走勢，但公司持續優化庫存管理下，帶動全年營運衝高。

威剛強調，第一季 DRAM 與 NAND Flash 價格底部已現，雖然目前 NAND Flash 上游供給與全球政治經濟發展仍多變數，但隨著新一代 CPU 上市、伺服器應用持續成長，加上新一代 DDR5 用量也將在下半年開始大幅增加，加速消耗 DRAM 產能，預期今年記憶體價格走勢會是下半年優於上半年。