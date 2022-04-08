威剛3月營收回升達32.55億元 估4月將受影響

記憶體品牌與模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收 32.55 億元，月增 2.16%，年減 2.95%，累計第一季營收 97.61 億元，季減 4.14%，年增 7.31%；受惠工作天數增加，威剛 3 月營收也回溫。

不過，威剛坦言，短期受總體經濟變數，4 月營收將受波及，其中，中國華南與華東一帶疫情迅速擴散，上海、昆山、蘇州、深圳與東莞等地進行封城，導致物流堵塞，生產線量能也壓縮，實體通路營運也大半喊停。

另外，由於通膨快速蔓延，影響全球消費力，加上俄烏戰爭延燒，不少電子大廠下修全年出貨目標，威剛對第二季記憶體合約價也轉為持穩，現貨價則將依封城發展來回修正。

威剛仍看好，中長期隨著 5G 基建與應用增溫，以及 DDR5 進入世代交替的方向不變，加上全球淨零轉型需求，驅使電動車市場快速成長，都將大幅擴增記憶體的消耗量。

威剛認為，短期大環境變數雖造成小幅波動，但 DRAM 市場長期供需平衡甚至短缺的狀態仍是產業主流共識，因此下半年在電動車及電競等新品推動下，營運再優於上半年。

細分各產品線，威剛 3 月 DRAM 營收達 16.28 億元，年增 14%，營收比重 50.02%，SSD 占比 27.59%，記憶卡、隨身碟及其他為 22.39%；首季 DRAM 營收比重為 50.1%，SSD 為 30.59%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比 19.31%。