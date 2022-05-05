外資回頭買超電子股 調節集中金融股

台股今 (5) 日隨美股反彈上漲，大盤收盤報 16696.12 點，較昨日上漲 130.29 點，或 0.79%，成交值放大到 2508.48 億元，三大法人同步買超，合計買超 77.47 億元，買超集中電子股，大買聯電、友達、華邦電與鴻海，賣超金融股最多。

今天集中市場外資及陸資買超 38.33 億元。投信買超 35 億元，自營商買超 4.14 億元。在期貨市場上，外資及陸資期貨淨空單口數增加 1108 口，未平倉合約淨口數增加到 9974 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股為聯電、友達、慧洋 - KY、華邦電、鴻海、亞太電、力積電、榮運、華孚、欣陸。今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股為，台新金、新光金、臺企銀、華航、中信金、華新、元晶、合庫金、永豐金、第一金。

今天集中市場投信買超較多個股為，智原、永豐金、台勝科、開發金、聯電、第一金、英業達、強茂友達。今天集中市場投信賣超較多個股為，中信金、中磊、華通、啟碁、兆豐金、玉山金、智易、新光鋼、國泰金、華邦電。

今天集中市場自營商買超較多個股為，台新金、華邦電、長榮航、群創、力積電、華新、中鋼、榮運、欣興、富邦金。今天集中市場自營商賣超較多個股為，中信金、友達、神達、兆豐金、華航、第一金、臺企銀、潤泰全、潤泰新、聯電。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天出現跌深反彈，但由盤中的走勢來看，買盤仍審慎，後續電子股仍必須面對中國大陸無預警封城、防疫及塞港等難題干擾，短時間內難以快速恢復正常運轉，投資人持股不宜過度樂觀。