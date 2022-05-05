〈陸港盤後〉「一行兩會」密集表態 滬指走高 「寧王」股價重挫

中國 A 股周四（5 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.68%，原因是「一行兩會」在 A 股恢復交易前夕密集表態，宣示支持資本市場平穩運行，但創業板指受寧德時代 (300750-CN) 股價重挫拖累，收盤大跌逾 1%。

滬指周四盤中一度漲逾 1%，收盤漲幅收斂至 0.68%，以 3,067.76 點作收，深成指漲 0.23% 至 11,046.38 點，創業板指大跌 1.33% 至 2,288.4 點。兩市成交額合計人民幣 9,010 億元，「北向資金」淨流出 23.62 億元。

盤面上看，家居、農業、食品飲料等類股大幅走高，化工、紡織服裝、醫藥、汽車、建材、電力、石油、家電、釀酒、保險、鋼鐵等族群同步上揚。

香港恒生指數收盤跌 0.36%，恒生科技指數跌 0.14%。

在 A 股恢復交易前夕，中國人民銀行、證監會、銀保監會密集表態，央行與證監會周三均宣示，支持資本市場平穩運行，證監會則說，要積極引入長期投資人，推動企業境外上市監管制度。

不過，享有「寧王」稱號的寧德時代，周四收盤股價重摔逾 8%，成交額超過 220 億元，改寫歷史新高，拖累創業板指。

「寧王」之所以面臨賣壓，原因是寧德時代公布的財報顯示，上季營收為 486.8 億元，較去年同期暴增 153.97%，淨利為 14.93 億元，銳減 23.62%，「增收不增利」成為寧德時代的寫照。

華西證券表示，本次中共政治局會議明確指示將延續「穩增長」政策總基調，基建、消費、房地產等領域的政策將持續發力，且隨著國內疫情減緩，市場信心有望獲提振。

海通證券則說，中共高層在五一連假前召開頂層會議，指示要加強基建、促進消費、擴大內需，顯示政府本季將進一步增強「穩增長」政策力道。北京採取的這些行動，提振市場信心，股市有望逐步展開反彈行情。