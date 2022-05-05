聯準會升息後市場強力反彈 分析師認為通膨才是未來走勢關鍵

雖然聯準會升息 50 個基點，創下 2000 年以來的最大升息力度，而且未來幾個月內還會採取類似行動，但市場一片興奮之情，美股強勁反彈。一些分析師擔心，如果通膨不降，這可能只是曇花一現的繁榮假象。

他們警告，如果不採取強硬措施，市場將面臨持續高通膨和成長放緩的惡性結合。

市場周三 (4 日) 強彈的關鍵，在於聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 明確表態，「並未積極考慮升息 75 個基點」，讓市場鬆了一口氣。

Caxton 主管 Michael Brown 認為，聯準會鷹派的門檻一直很高。因此，儘管決策本身是鷹派的，但與市場的高預期相比，這一決定有些溫和，從而引發風險資產反彈，是「買預期、賣事實」的表現。

Thornburg Investment Management 共同投資主管 Jeff Klingelhofer 則對聯準會的做法感到不安，並對鴿派聲明感到意外。他說：「在他們的內心深處，聯準會仍然堅持認為通膨是暫時的，只是他們不能大聲說出來。」

Quadratic Capital Management 創辦人 Nancy Davis 表示，他們認為，貨幣政策短期內幾乎無法平息通膨。通膨是由大規模政府支出、供應鏈中斷以及最近俄羅斯入侵烏克蘭推動的。

ING Financial Markets 首席國際經濟學家 James Knightley 和美洲地區研究主管 Padhraic Garvey 指出，有鑑於當前的經濟形勢，市場定價與歷史相比並不是特別激進。但他們認為，風險在於通膨預期可能突破 3%。如果出現這種情況，6 月份升息 75 個基點的可能性就會加大，這是必須關注的區間。