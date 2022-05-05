波克夏本周再加碼590萬股西方石油 持股已逾15%

繼 3 月上旬大手筆買進西方石油 (OXY-US) 後，巴菲特 (Warren Buffett) 經營的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 本周再度加碼約 590 萬股，將持股比重推升至 15% 以上。

監管文件指出，波克夏周一 (2 日)、周二 (3 日) 以介於每股 56 美元至 58.37 美元價格，斥資 3.5 億美元買進 590 萬股的西方石油，使目前持股數來到 1.423 億股，持股比重 15.2%。

此外，波克夏還持有 100 億美元的西方石油優先股，以及可用每股 59.62 美元買進 8390 萬股西方石油的認股憑證。

作為持有西方石油逾 10% 的大股東，波克夏若有持股異動，必須在 2 個工作日內向美國證券交易委員會 (SEC) 提交表格 4(form 4)。

繼 3 月上旬快速累積持股後，本周是波克夏自 3 月中以來首度加碼西方石油。

西方石油周三收漲 3.93% 至每股 61.57 美元，已較年初時漲逾一倍。該股是標普 500 指數今年 Q1 表現最好的成分股，驅動股價因素除了波克夏以外，還有俄烏戰爭導致的高油價。

巴菲特今年鍾情於整個能源產業，Q1 還入手約 1.2 億股的雪佛龍 (CVX-US)，截至 3 月 31 日，波克夏共持有 1.59 億股的雪佛龍，價值約 259 億美元。