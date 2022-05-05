晶圓雙雄、聯發科領軍 台股漲130點收16696點 站回10日線

Fed 敲定升息 2 碼符預期，並淡化市場對於升息 3 碼的焦慮，激勵台股今 (5) 日強彈，一度漲逾 200 點，電子族群領軍上攻，晶圓雙雄、聯發科等漲逾 1%，但金融股扯後腿，加權指數漲勢收斂，終場上漲 130.29 點或 0.79%，收在 16696.12 點，站上 10 日線，成交值放大至 2508.48 億元。

櫃買指數指數終場上漲 3.38 點或 1.73%，收在 198.55 點，成交值 668.84 億元。上市櫃成交值合計 3177.32 億元。

美股周三走揚，台積電 ADR 上漲 2.5%，台積電 (2330-TW) 今天早盤一度漲近 2%，終場收在 542 元，漲幅 1.5%；聯電盤中股價也逼近 50 元，終場漲 1.66%，收在 49.1 元；聯發科、瑞昱、國巨、華碩、日月光投控等電子權值股，約上漲 1-2%。

矽智財 (IP) 族群獲資金點火，創意 (3443-TW) 一度亮燈漲停，達 491.5 元，一舉收復月、季、年線，終場收 488 元，智原 (3035-TW) 也勁揚近 9%，收 286 元，其他包括力旺、世芯 - KY、M31、晶心科等漲勢也相當強勁。

此外，矽晶圓族群持續獲買盤青睞，台勝科今天強勢亮燈漲停，達 221 元，成功收復年線，環球晶、合晶勁揚 3-5%，其他包括中美晶、嘉晶也表現不俗。

高價股方面，矽力 - KY 今天股價漲逾 4%，成功奪回股王寶座，終場收 2790 元，信驊收漲 1.3%，以 2735 元作收，譜瑞 - KY、力旺勁揚 3-4%，AES-KY 一度重回千元之上，但尾盤漲幅收斂，收在 967 元。

金融股股利政策陸續出爐，雖然金管會同意 6 家壽險公司發放現金股息超過 500 億元，多家殖利率達 5% 以上，但金融股開高後普遍走低，兆豐金、中信金、台新金下挫超過 2%，國泰金跌近 1%，富邦金則小跌作收。