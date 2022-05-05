〈焦點股〉矽智財族群大開資金派對 創意一度噴漲停

台股今 (5) 日持續反彈，一度站上 16700 點，其中，矽智財 (IP) 族群獲資金點火，創意 (3443-TW) 盤中強勢亮燈漲停，達 491.5 元，一舉收復月、季、年線，智原 (3035-TW) 也勁揚逾 8%，其他包括力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、M31(6643-TW) 等漲勢也相當強勁。

創意上周股價落底後，連日展開反彈，今天再度放量大漲，衝上漲停板 491.5 元，收復月、季、年線三道關卡，累計近 4 個交易日已大漲 28%。

智原同獲買盤青睞，一度勁揚近 9%，最高來到 286 元，站上所有均線；其他 IP 股包括力旺、世芯 - KY、M31、晶心科、宏觀等，盤中約上漲 3-5%，漲勢相當凌厲。

創意受惠 AI 及高效能運算晶片委託設計 (NRE) 接單暢旺、特殊應用晶片 (ASIC) 量產規模放大，第一季稅後純益達 5.45 億元，年增 76.9%，創歷年同期新高，每股純益 4.07 元優預期，此外，因產品組合優化，毛利率達 36.1%，季增 3.2 個百分點，年增 1.6 個百分點。

智原第一季受惠量產營收高於預期，稅後純益達 6.7 億元，已超過去年全年純益的一半，季增 39.9%，年增 294.7%，每股純益 2.7 元，同步改寫歷史新高。智原表示，首季各項營運指標持續成長，帶動獲利增幅優於營收，整體 ASIC 接案即便有大環境波動及疫情影響，但在長線客群支持下，接案維持在正常軌道上。

世芯 - KY 在產品組合大幅優化下，首季設計佔整體營收比重達 6 成以上，帶動毛利率衝上 38.56%，改寫 2 年半新高，稅後純益為 4.49 億元，每股稅後純益 6.32 元，雙雙締新猷。公司看好，今年在北美 AI 客戶案件放量下，營收可望逐季成長，全年可望超越先前設定 5 億美元的目標，毛利率則隨著量產營收比重增加，呈現逐季下降。