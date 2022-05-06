〈台股盤前〉美股血崩難逃連動命運 資金逃殺壓力重

台股昨日量增反彈 130.29 點至 16696.12 點，然而，美股再度遭到空頭血洗，費半、那指均跌 5% 左右，道瓊指數更是重挫千點，為台股今 (6) 日收周線添恐慌氣氛，法人認為，台股恐將以開低反映國際系統性風險，資金逃殺壓力仍不小。

聯準會宣布升息 2 碼，並未出現更激進的升息 3 碼，聯準會主席鮑爾也暗示並未考慮升息 3 碼，一度緩和市場緊張情緒，三大法人昨日合計在集中市場買超 77.4 億元，其中，外資買超 38.33 億元，投信買超 34.93 億元，呈現連 16 買，自營商則買超 4.14 億元，終結連 11 賣。

然而，美股肅殺壓力立刻再起，由於華爾街憂心通膨惡化難以抑制，恐慌指數 VIX 驚漲超過 22%，道瓊狂瀉逾 1000 點，創 2020 年以來最慘單日表現。

同時，標普重挫 3.56%，創 4 月 29 日以來最大單日跌幅，那指崩跌 4.99%，費半同樣狂殺 5.00%。

而台股 ADR 走勢也相當低迷，台積電 ADR 下跌 4.00%，日月光 ADR 下跌 4.78%，聯電 ADR 下跌 4.40%，僅中華電信 ADR 相對持穩僅跌 0.29%。

消息面上，台灣央行最新公布，若包含盈餘匯出，外資 4 月淨匯出約 80 億美元，是股市壓力主要來源，而為維持匯市秩序，並透露已連 2 月進場賣匯緩和新台幣貶幅。

而據金管會統計，3-4 月外資淨匯出共 115.79 億美元 (約新台幣約 3413 億元)，匯出金額超越 2020 年 3-4 月疫情爆發初期，創史上同期最大匯出量。

由於全球高階手機消費遲滯，光學元件廠大立光 4 月營收 31.28 億元，月減 16.73%，年減 7.69%，前 4 月營收 132.61 億元，年減 12.81%，大立光坦言，第二季受季節因素影響，4-5 月營收將較 3 月再下滑。

鴻海電動車合作夥伴 Fisker 宣布，近期訂單量較 2 月公布的數字暴增 50%，將持續推出新車款，有利鴻海電動車業務成長。

富邦金董事會通過配發每股 4 元股利，其中，現金股利 3.5 元，創新高紀錄，總股利配發率達 32%。

元大投顧指出，新台幣持續貶值反映今年以來外資賣超態勢，顯示通膨、升息和戰爭等國際變數仍需時間化解，若就技術面來看，中期均線皆已下彎形成蓋頭反壓，仍等待明確轉折向上訊號，建議投資人控管資金水位，短進短出為主。