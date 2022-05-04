台積電力推光阻在地化 永光成大贏家

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 為確保製程關鍵材料光阻供應穩定，加速推動光阻在地供給，國內光阻劑廠永光 (1711-TW) 可望直接受惠，公司表示，建立在地供應鏈已是確定趨勢，將持續協助達成目標。

永光提供的電子化學品涵蓋 UV 製程的正型光阻、負型光阻，顯影液、研磨液、BM、絕緣保護層、高反射層以及側邊保護膠，應用包含 IC、LCD、LED 等需求，光阻劑也打入 12 吋廠，是半導體供應鏈重要廠商之一。

另外，永光聚醯亞胺 (PSPI) 光阻劑也與台廠合作量產供應，針對電動車市場，並取得 IATF 16949 車用產品品質認證，有利車用光阻劑銷售成長。永光也布局第三代半導體，SiC 拋光液持續與客戶驗證，近半年進度良好，客戶也積極開發 SiC 基板製程，也將同步受惠。

隨著台積電產能擴張，原物料需求亦不斷成長，去年台積電光阻供應商在台設立第一座極紫外光 (EUV) 光阻劑廠，今年 4 月已產出超過千瓶 EUV 光阻劑。市場看好，台積電積極扶植在地供應鏈，永光作為光阻原料供應廠商，將可直接受惠。

為解決光阻供應商投資成本過高，並促進在地供應鏈發展，台積電資材供應鏈管理處攜手營運資源規劃處、晶圓十二 A 廠，依產能需求全面盤點廠內機台資源，將曝光機台出租予光阻供應商，使其無須額外購買機台驗證光阻品質。

永光生產基地多於台灣，桃園 4 座廠區、新竹全通、 1 廠以及中國蘇州永光，產能以台灣為主，蘇州占比不到 10%。永光表示，桃園 1、2 廠稼動率目前約 8 成，3 廠接近 9 成，新竹子公司全通因勞力因素，產能利用率有限制，中國蘇州廠則因疫情封城稼動率約 5-6 成。