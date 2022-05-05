上市櫃公司去年營業利益突破2兆元大關 台積電居首

經濟部統計處今 (5) 日發布產業經濟簡訊，觀察去年上市櫃公司受惠全球景氣穩定成長、終端需求增溫，營收衝上 23 兆 9716 億元、年增 18.1%，營業利益也突破 2 兆元大關，達 2 兆 4586 億元、年增 71.7%，若從個別公司來看，晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 續居冠軍，陽明 (2609-TW)、群創 (3481-TW) 則分居二、三名。

統計處表示，上市櫃公司中有 1142 家為製造業，占比約 71.4%，去年製造業營收達 20 兆 2074 億元、年增 18.3%，前三大公司依序為鴻海 (2317-TW) 達 3 兆 6437 億元，台積電、仁寶 (2324-TW) 則各有 1 兆 5747 億元、1 兆 1716 億元。

獲利能力方面，統計處說，製造業中，台積電去年營業利益達 6296 億元居冠，群創、台塑化則各以 593 億元、546 億元分居二、三名；固定資產投資同樣由台積電 7933 億元、年增 60.5%，貢獻最大，依序則為聯電 (2303-TW)、群創各有 376 億元、230 億元。

非製造業去年則以批發及零售業表現最為強勁，運輸及倉儲業居次，統計處指出，去年非製造業營收達 3 兆 7642 億元、年增 17.4%，個別公司以文曄、陽明、中華電分居前三名。

統計處進一步指出，去年運輸及倉儲業營業利益年增逾 5 倍，貢獻最大，其中，陽明 1489 億元、萬海 547 億元最多，中華電則以 417 億元，位居第三；固定資產投資則依序為中華電 343 億元，萬海、華航也分別投資 143 億元、139 億元。

整體而言，統計處說，去年上市櫃公司主要營運指標皆創下近 5 年新高，表現亮眼，除營收、營業利益外，營業利益率也攀升至 10.3%、年增 3.2 個百分點，固定資產投資也連 2 年突破兆元，去年達 1 兆 4732 億元、年增 45.6%。