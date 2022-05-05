加權股價指數近 6 個月價量表現：

資料來源：Bloomberg, 截至 2022/05/03

野村腳勤觀點：

不可忽視的運動服飾產業

大家印象中的服飾業，可能是技術門檻低、前景黯淡的夕陽產業，然而隨著「運動 + 休閒 = 時尚」的概念崛起，運動服飾業正在打破窠臼，轉型成為明星產業。運動服飾業有別於其他品類的服飾，產業鏈自上游製造、中游品牌到下游分銷，都有明確的分工，與其他服裝的產業鏈形成區隔。此外運動服飾具備極強的功能性，生產上有極高的技術門檻，對於擁有專利技術的生產商，等同形成了寡占地位。根據研調機構預估，運動服飾產業 2023~2026 年可望有 6% 以上增速，成長潛力巨大。對於台灣而言，得益於過去紡織起家的背景，許多中小型廠商已超前部屬，轉型成獨家代工廠，加上近年配合客戶分散生產基地計畫，大多取得了長期性訂單，未來幾年獲利爆發力不容小覷。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）俄烏戰爭漸淡化：俄烏戰爭僅影響區域而未擴及全球，市場反應逐漸淡化，國際原油價格初見回落。

（二） 美股就業市場強勁：3 月失業率由 3.8% 降至 3.6%，薪資增速持續上升，失業狀況已完全復甦。

（三）台股籌碼趨於乾淨：4 月融資餘額年增率降至 - 17%，接近疫情爆發來最低水準，底部訊號或已浮現。

大盤利空因素：

（一）高通膨延續：美國 3 月 CPI 增速創近 40 年新高，且原物料價格居於高位，料短期通膨仍維持高位。

（二）中國封城衝擊經濟：4 月製造業 PMI 報 47.4，連 2 月落入 50 榮枯線以下，經濟受封城影響顯著。

聯準會升息總碼數將是股市落底關鍵

從近期聯準會談話來看，包含主席鮑爾在內的多數委員支持 5 月一次升息 2 碼，甚至有傳言將升息 3 碼。但無論最後升息幾碼，對於市場的影響應是相對有限，更重要的是會議上聯準會對於目前通膨的看法，以及今年到底共升息幾碼的預期。從 3 月利率會議的經濟預測圖來看，聯準會上修了 2022 年核心 PCE 預估至 4.1%，以及點陣圖預測值，一定程度上隱含了 2022 全年合計將升息 7-8 碼的預期，而反映在市場，美國 10 年期公債殖利率由 3 月中旬 2% 快速上升至 4 月中旬 3%，隨後即進入震盪格局，這既代表了市場總是提前反應，也代表市場已接近完全反映升息。儘管 5 月 FOMC 會議不會公布經濟預測及點陣圖，但除了關注升息幾碼之外，更重要的是觀察聯準會對於通膨的發言，因為這很可能會影響市場對於全年升息碼數的預期，這將是股市是否落底的重要訊號。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/04/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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