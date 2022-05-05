鉅亨美股雷達：美將公布失業金數據 波克夏再加碼590萬股西方石油

美股重要看點：

美將公布失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.939%，美股期貨週四 (5 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.54%，標普 500 期貨跌 0.69%，那斯達克 100 期貨跌 0.84%。

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (5 日) 凌晨 2 點公布 5 月貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間調升 2 碼至 0.75% 至 1.0%，並宣布 6 月起每月將資產負債表縮減 475 億美元，最終每月將縮減 950 億美元。鮑爾在會後表示，未來幾次會議會繼續維持 2 碼的升息步調，但未積極考慮升息 3 碼。

Latitude Investment Management 創始人兼 CEO 賴特 (Freddie Lait) 表示，鑑於人們擔心像是聖路易斯 Fed 行長布拉德 (James Bullard) 等人最近發表的升息 75 個基點，市場出現紓壓式反彈是可以理解的。

即使如此，他表示，Fed 仍將繼續其鷹派升息之路，以便在未來 6、7 個月內將利率恢復到 3% 左右的水準。

美國聯準會 (Fed) 極力壓制通膨之際，美國財政部長葉倫周三 (4 日) 表示，美國經濟有望實現「軟著陸」，未來一年仍能強勁成長。

俄烏戰爭方面，五角大廈發言人柯比 (John Kirby) 表示，經過數周的補給和重新定位努力，俄羅斯人在頓巴斯地區取得的進展不均衡。即使如此，在俄羅斯加強對烏克蘭東部和南部的攻擊之際，美國及其盟國仍急於提供額外的安全援助。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 18

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 140.8

重要個股動態：

繼 3 月上旬大手筆買進西方石油 (OXY-US) 後，巴菲特 (Warren Buffett) 經營的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 本周再度加碼約 590 萬股，將持股比重推升至 15% 以上。

監管文件指出，波克夏周一 (2 日)、周二 (3 日) 以介於每股 56 美元至 58.37 美元價格，斥資 3.5 億美元買進 590 萬股的西方石油，使目前持股數來到 1.423 億股，持股比重 15.2%。

此外，波克夏還持有 100 億美元的西方石油優先股，以及可用每股 59.62 美元買進 8390 萬股西方石油的認股憑證。

OXY 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

福特汽車 (F-US) 周三 (4 日) 報告，4 月銷售額較去年同期下降 10.5%；但與最近幾個月相比，減幅明顯收窄。

福特和整體汽車業繼續掙扎於供應鏈受限的問題，例如半導體晶片短缺已經影響生產長達一年多。由於這個問題，福特在 2 月和 3 月的月銷量下降超過 20%。

福特銷售、分銷和卡車副總裁弗里克 (Andrew Frick) 發表聲明表示：「雖然汽車業半導體晶片短缺持續存在，但 4 月庫存流量的改善，較一年前顯著增加 1 個百分點，福特的表現優於同業。」

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

eBay (EBAY-US) 周三 (4 日) 盤後公布第一季營收獲利均優於分析師預期，但營收年減 17.9%，且第二季財測疲弱，表明疫情改善後，電商業績也隨之降溫，盤後應聲跌近 6%。週四盤前跌逾 7%。

eBay 執行長 Jamie Iannone 表示：「儘管當前存在宏觀經濟阻力，我們對 3 月投資者日公布的長期策略仍具信心，我們正在打造未來的 eBay，著眼於實現長期、可持續的增長。我們的狂熱買家持續定期在 eBay 上購物和參與，且迄今的業績結果顯示，我們聚焦重點類別的策略奏效。」