去年Q4製造業固定資產增購連四紅 全年1.92兆元同寫新猷

經濟部統計處今 (11) 日公布去年第四季製造業投資、營運概況調查，受惠半導體先進成熟製程需求，加上化學材料、機械業者擴大自動化設備需求，第四季國內製造業固定資產增購金額達 5881 億元，連四紅，也推升去年國內固定資產增購額達 1 兆 9234 億元、年增 31%，單季、全年同步改寫歷年新高。

台灣製造業去年第四季國內固定資產增購額達 5881 億元，創下歷年單季新高，季增 18.5%、年增 36.9%，其中，機械及雜項設備增購仍為大宗，占比達 82.1、房屋及營建工程則占約 17.3% 居次。

從各行業別分析，統計處說，去年第四季電子零組件業、金屬製品業、機械設備業等類別，均創下歷年單季新高紀錄，增購額各達 4035 億元、177 億元、143 億元，年增幅 51.5%、27.2%、38%，反映半導體先進製程，記憶體、面板產能擴充需求，帶動金屬加工、自動化設備需求強勁。

不過，基本金屬、石油及煤製品業則因前年比較基期高，去年第四季增額雙雙呈現年減，金額達約 133 億元、128 億元，各自年減 2.8%、6.3%。

展望未來，統計處認為，隨著半導體廠商持續擴大資本支出，將帶動國內外供應鏈廠商深化在台投資，且台商回台投資計畫延續，加上離岸風電產業鏈在地化逐步落實，都可望延續我國製造業投資動能。