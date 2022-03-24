緊抓碳捕捉商機 巴菲特青睞的西方石油將在全球設廠

近來受到「股神」巴菲特青睞的西方石油 (Occidental Petroleum) (OXY-US) 積極發展綠能事業，周三 (23 日) 宣布 2035 年以前將在全球興建 70 座工廠，每座工廠預估一年可從大氣直接捕捉多達 100 萬噸的溫室氣體。

這家頁岩油商正在積極發展碳捕捉技術，根據周三在投資人大會的簡報內容，西方石油將斥資 10 億美元在西德州二疊紀盆地興建第一座工廠，預定今年下半年動工，並於 2024 年下半年啟用。

面對來自投資人的壓力，主要產油商紛紛提出減碳計畫，例如投資風電廠和碳捕捉工廠。

西方石油表示，首座工廠完工後，將成為全球最大「直接空氣捕獲」(Direct air capture, DAC) 設備，每年可捕捉相當於 21.5 萬汽車的廢氣排放量。

西方石油還打算今年投資 1 億美元，開發三座碳截存 (carbon sequestration) 中心，預定圈地面積超過 10 萬淨英畝，包括墨西哥灣地區。

西方石油執行長 Vicki Hollub 看好低碳事業最終將壯大，有朝一日可比美自家經營已久的化工事業。

西方石油另於周二宣布，等到碳捕捉設施在 2024 年開始運作之後，將販售所謂的「淨零石油」(net-zero oil)，給南韓煉油大廠 SK Innovation 公司旗下交易部門 SK Trading。

今年迄今大漲 106%

巴菲特近期持續增持西方石油股票，目前股權達到 1.364 億股，相當於該公司流通在外 14.6% 股權。

隨著油價一路攀漲，西方石油股價過去一個月以來漲逾 50%，今年來漲幅更翻揚超過一倍。該股周三收盤小漲 0.34%，報每股 59.84 美元。

西方石油不只在北美和中東有大量石油和天然氣田，另有可觀的化工業務，包括常用於營建的聚氯乙烯 (PVC)。