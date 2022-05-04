〈紐約匯市〉聯準會公布決策前夕 美元回落 澳幣勁揚

美元指數周二 (3 日) 下跌，投資人持續評估市場對聯準會 (Fed) 本周與後續升息動向的定價程度，澳洲央行 (RBA) 睽違十多年升息，激勵澳幣走揚。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.26%，報 103.47，盤中最高 103.67，最低 103.03。

隨著通膨續創 40 年新高，對於 Fed 比全球同業更積極收緊貨幣政策的預期，上周將美元指數推升至 20 年高點，與此同時，投資人也對 Fed 大部分的鷹派態度是否獲得消化感到質疑。

Bannockburn Global Forex 市場策略師 Marc Chandler 認為，對美國來說，許多好消息都已獲得消化，因此可能會出現「買在謠言，賣在事實」(buy the rumor sell the fact) 的情況。

經濟數據方面，美國周二公布 3 月 JOLTs 職位空缺再創新高，顯示人力短缺問題仍存，這也代表雇主可能繼續調高工資來吸引勞動力，使通膨維持在令人不安的高水平。

澳洲央行周二宣布調升基準利率一碼至 0.35%，為 12 年來首度升息，並暗示後續將進一步收緊政策，消息激勵澳幣走揚，澳幣兌美元升 0.63% 至 0.7094 美元。

英鎊兌美元升 0.07% 至 1.2494 美元，自 21 個月低點回升。

Fed 和英國央行 (BOE) 本周會議前夕，交易員紛紛從美元近期的漲勢中獲利了結。英國央行定於周四 (5 日) 公布利率決議，市場預期將升息一碼。

歐元兌美元升 0.14% 至 1.0520 美元。俄烏衝突爆發以來，市場對通膨加劇、經濟增長疲軟和能源安全威脅的擔憂情緒，導致歐元過去 3 個月表現疲軟。

義大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 周二呼籲歐盟對飆升的能源成本採取行動，例如擴大 SURE 就業計畫的範圍，幫助成員國抵禦能源價格飆漲帶來的影響。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 說：「歐盟的能源安全問題岌岌可危，歐元肯定還沒有走出困境。」

日圓兌美元匯率維持在略高於 20 年低點附近，報 130.08 日圓兌 1 美元。

截至台灣時間周三 (4 日) 約 6:00 價格：