〈台幣〉量縮走貶收29.53元 續創近1年8個月新低

美國聯準會本周即將舉行利率決策會議，市場抱持觀望，台北股匯今 (3) 日雙雙走弱，成交量能低迷，新台幣兌美元匯率再度失守 29.5 元關卡，終場貶值 5 分，收在 29.53 元，為 2020 年 9 月上旬以來的最低點，台北及元太外匯市場總成交金額僅 11.39 億美元。

新台幣匯率 4 月累計重貶 2.91%，今天為 5 月首個交易日，匯價再度轉弱，最低來到 29.541 元，貶值 6.1 分，出口商大致完成例行性拋匯，外資進場意願低迷，終場台幣貶幅縮小，以 29.53 元作收，貶 5 分，台北外匯市場成交值 7.91 億美元，元太外匯市場成交值 3.48 億美元。

台股方面，隨著電子、金融跌幅擴大，加權指數一度跌逾百點，終場跌幅略收斂，下跌 93 點，收在 16498 點，成交值僅有 1771 億元，為近一年半以來最低量，櫃買指數終場則逆勢翻紅，三大法人合計買超 7.44 億元，投信已連 14 買，但外資縮手，今天小幅買超 4.36 億元。

Fed 收緊貨幣政策的力道越來越強，市場推測至少升息 2 碼已成為共識，並將展開縮表計畫，10 年期美債殖利率應聲走高，自 2018 年底以來首見突破 3%，美元同步揚升。

觀察主要貨幣兌美元變動情形，根據央行統計，相較 4/29 收盤，美元指數上漲 0.44%，韓元重挫 0.94%，新加坡幣貶 0.46%，歐元貶值 0.41%，人民幣貶 0.34%，新台幣與日圓同步走軟。